Giorgi Mamardashvili è stato l'MVP del match tra Real Madrid e Valencia. A fine partita, il portiere georgiano ha raccontato un curioso retroscena sul rigore parato a Vinicius. "Gli ho chiesto se volesse scommettere 50 euro e mi ha detto di sì - le sue parole in mixed zone - Glielo ho parato e ho vinto. Doveva saldare dopo la partita ma non l'ha ancora fatto, ma non è un problema".