Valderrama, look virale: su Instagram con i capelli lisci

I capelli di Carlo Valderrama tornano d'attualità. Famoso per la sua chioma riccia, l'ex campione colombiano ha sfoggiato su Instagram una capigliatura lunga e liscissima e l'immagine è diventata subito virale. Il nuovo look di Valderrama è stato scelto per uno spot pubblicitario. Sicuramente una grande trovata per attirare l'attenzione. Anche perché l'ex stella del calcio colombiano ha attribuito scherzosamente la colpa alla moglie Elvira Redondo. "Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli", ha scritto Carlos sul suo profilo postando l'immagine.