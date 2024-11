Valdano: "Problema del Real non è Mbappè, ma la serie di infortuni"

Di tutti i problemi che ha il Real Madrid, quello di Kylian Mbappé è il minore. È una super star ed è nel pieno della sua carriera. Ha 25 anni. Il Real ora ha problemi collettivi e problemi di infortuni". Così Jorge Valdano, ex giocatore del Real Madrid dal 1984 al 1987 e allenatore della Merengue dal 1994 al 1996, in una intervista a Kovistar Plus+ ha analizzato la sconfitta per 2-0 del Real Madrid contro il Liverpool in una partita di Champions League e ha messo in luce il talento di Kylian Mbappé ad Anfield nonostante abbia sbagliato un rigore e giocato male.