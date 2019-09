Alla vigilia della partita contro il Leicester, Marcus Rashford ha parlato alla BBC delle differenze tra Ole Gunnar Solskjaer e Jose Mourinho: "Solskajer è molto diverso ma è normale dal momento che è stato calciatore. Lui capisce di più noi giocatori fuori dal campo". Un concetto che ha ribadito anche successivamente: "Non penso che per Mourinho sia stato un problema [non essere stato un calciatore] perché è comunque un top manager e ha il suo modo di leggere le persone. Per me però quando un manager ha giocato e ha vissuto lo stile di vita di un calciatore, allora capisce certe dinamiche meglio".