Under17, pioggia ferma azzurrini: Croazia-Italia rinviata a domani

Gli Azzurrini si giocano l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania, e al Mondiale, che si disputerà dal 3 al 27 novembre in Qatar. L'Italia è chiamata a vincere contro i pari età croati, che con un pareggio passerebbero grazie a un gol segnato in più (4), per continuare a difendere il titolo continentale conquistato nella passata stagione a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno). Già stasera, però, al termine delle partite degli altri gironi, la formazione di Favo potrebbe conoscere il proprio destino mondiale.