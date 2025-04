Under15, i convocati azzurri per il Torneo delle Nazioni

Dopo il doppio test amichevole di marzo contro la Spagna (4-4 e una sconfitta per 3-2), la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 25 aprile al 1° maggio per la 21/a edizione del Torneo delle Nazioni. Gli Azzurrini, che nella scorsa stagione hanno chiuso al 5° posto, detengono il record di vittorie nella manifestazione con cinque successi: 2004, 2005, 2007, 2008 e 2022. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno mercoledì 23 aprile a Gradisca d'Isonzo, tra cui spicca il difensore della Roma Jacopo Vasta, alla prima chiamata in maglia azzurra. L'Italia esordirà venerdì 25 aprile (ore 18) allo Stadio 'Gino Colaussi' contro il Galles, prima di affrontare gli Emirati Arabi Uniti domenica 27 aprile (ore 18) a Cervignano del Friuli. Le semifinali e le finali sono programmate, rispettivamente, per martedì 29 aprile e giovedì 1° maggio. Questo l'elenco completo dei convocati. Portieri: Matias Bettinelli (Inter), Tommaso Vischi (Monza). Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Jacopo Vasta (Roma). Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglionone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli), Paolo Schiffini (Cagliari). Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).