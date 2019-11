Under 21: Stephanie Frappart arbitrerà Italia-Armenia

LA SCELTA

Sarà la francese Stephanie Frappart l`arbitro della sfida di Catania fra Italia e Armenia Under 21, valida per le qualificazioni all`Europeo del 2021, una prima volta assoluta per gli azzurrini. Frappart è considerata il miglior arbitro donna al mondo tanto che dopo aver diretto la finale di Coppa del Mondo fra USA e Olanda è stata chiamata in estate ad arbitrare la finale di Supercoppa Europea fra Chelsea e Liverpool conquistando elogi da più parti.

Frappart ha già diretto partite maschili: in Ligue 1 lo scorso aprile - per Amiens-Strasburgo - è entrata in pianta stabile nell`organico dei direttori di gare del massimo campionato francese. Francese, 35 anni, lo scorso 14 agosto ha diretto la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. A luglio aveva arbitrato la finale del mondiale femminile, nella quale gli Stati Uniti si erano confermati battendo 2-0 l'Olanda.

NICOLATO: "LE DONNE FANNO BENE IL LORO LAVORO"

"Dirigerà una donna? Vuol dire che è brava. Per me è un arbitro, che sia donna o uomo non cambia, sono in campo per far rispettare le regole. Le donne sanno fare molto bene il loro lavoro". Il tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato, aspetta così di vedere domani in campo la francese Frappart dirigere Italia-Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2021. "Un match complicato - aggiunge Nicolato -, abbiamo avuto anche qualche problema di virus, ma dobbiamo essere fiduciosi e fare una buona gara". Dopo il successo sabato sull'Islanda, rientra Kean: "Giocherà, e cercheremo di fare qualche cambio"