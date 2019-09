"L'Under 21 è un mix tra giocatori che hanno fatto l'under 20 e altri che stanno iniziando a fare esperienza nelle massime serie. È un lavoro lungo, che arriva da lontano e speriamo di portarlo avanti nel miglior modo possibile". Così Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 all'indomani della vittoria azzurra in Finlandia. A proposito del girone di qualificazione agli Europei, Nicolato ha detto: "Non sarà semplice, ci sono squadre in crescita come l'Irlanda, la Svezia che è una formazione di buon livello. Non è scontato, dobbiamo cercare di migliorarci con i modi giusti di stare in campo".