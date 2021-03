Under 21, Nicolato: "Non dobbiamo avere paura di sfidare la Spagna"

VERSO ITALIA-SPAGNA

Il ct degli Azzurrini: "Sarà come andare all'università". Tre giornate di stop a Tonali, una a Marchizza e Gabbia

"Faremo dei cambi rispetto alla prima gara. Sostenere partite così ravvicinate di questo livello diventerebbe ancora più difficile. Quanto al modulo vedremo. A centrocampo scelte strette, siamo in pochi e la gara con la Repubblica Ceca ci ha ridotto le scelte in tutti i reparti. Contro i cechi abbiamo pensato troppo al risultato, che deve essere la conseguenza di un comportamento e non messo davanti a tutto". Così Paolo Nicolato alla vigilia della sfida alla Spagna, secondo match del girone B degli Europei. "Ci aspettiamo di andare all'Università e spero di andarci con matricole spensierate nel modo di fare. Se saremo inferiori stringeremo loro la mano. Della partita scorsa sono all'80% soddisfatto. Voglio un'Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla", ha aggiunto.

"Bisognerà avere pazienza e solidità mentale per sopportare il loro possesso palla molto efficace ma dovremo cercare di dare fastidio quando avremo la palla - ha continuato il ct dell'Under 21 -. Siamo di fronte ad una squadra che ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci ma senza paura, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte", ha concluso.

CUTRONE: "SFIDA NON IMPORTANTE, DI PIU'"

"Ogni partita è una finale in questo torneo. Con la Spagna sarà decisiva? Sicuramente domani non sarà importante, ma di più". Così Patrick Cutrone, attaccante del Valencia e della nazionale U21, alla vigilia della sfida contro la Spagna, secondo match degli Europei di categoria. "Prepareremo questa sfida al meglio. Servirà essere attenti per tutti i novanta minuti, lavorare da squadra. L'importante è restare collegati e aiutarci. Poi vedremo. Siamo un bel gruppo e l'abbiamo dimostrato. Purtroppo con la Repubblica Ceca siamo stati sfortunati e potevamo fare meglio in certi momenti della partita. Possiamo fare bene", ha aggiunto.

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA A TONALI

Tre giornate di squalifica per Sandro Tonali. Questa la decisione della commissione disciplinare della Uefa sul centrocampista dell'Under 21 protagonista in negativo nella prima gara dell'Europeo giocata contro la Repubblica Ceca per aver calpestato volontariamente due volte la caviglia di un avversario rimasto a terra. Un turno di squalifica a Marchizza (doppia ammonizione) e a Gabbia per regole relative alla violazione della buona condotta.