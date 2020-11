Under 21, Italia-Svezia 4-1: gli azzurrini chiudono con una vittoria

UNDER 21

Finisce in goleada il girone di qualificazione agli Europei Under 21 dell'Italia. A Pisa, infatti, gli azzurrini battono 4-1 la Svezia vendicando la sconfitta dell'andata, unico ko nel raggruppamento chiuso al primo posto. I ragazzi di Nicolato passano in vantaggio grazie al gran gol di Maleh e dilagano nella ripresa con la doppietta di Raspadori e il sigillo di Scamacca. Inutile, per gli scandinavi, il momentaneo 2-1 di Karlsson.

Una vittoria che fa sorridere ulteriormente gli azzurrini, che erano già sicuri di partecipare agli Europei in Ungheria e Slovenia nel 2021 e che vendicano il 3-0 incassato in Svezia lo scorso 8 settembre, unico ko di un girone vicino alla perfezione. A Pisa, la prima occasione arriva al 21': Melegoni recupera palla e serve Scamacca, che dal limite conclude troppo centralmente trovando la risposta di Dahlberg. Dopo sei minuti, però, l'Italia passa grazie al capolavoro di Maleh, che da posizione angolata fa partire un sinistro potente e preciso sul secondo palo che vale l'1-0. La risposta degli scandinavi è tutta nel colpo di testa di Nygren facilmente bloccato da Cerofolini.

Al rientro in campo, è subito 2-0 grazie al gran gol di Raspadori, che dopo una percussione centrale trova l'angolino dal limite dell'area, battendo un incolpevole Dahlberg al 48'. Stavolta, però, la Svezia risponde subito con il gol di Karlsson, che brucia Cerofolini sul primo palo. Passano dieci minuti e gli azzurrini riportano di nuovo a due le reti di distacco con l'assist di Scamacca per Raspadori, che di sinistro firma la sua personale doppietta. Con la Svezia sbilanciata in avanti, i ragazzi di Nicolato sfiorano ancora il gol con Zappa prima e Melegoni e poi. Il poker, però, è solo rinviato: al 68', infatti, Zappa serve Scamacca che, solo davanti a Dahlberg, deposita in rete il gol del 4-1. Finisce in festa per gli azzurrini, che chiudono nel migliore dei modi il girone di qualificazione agli Europei in Ungheria e Slovenia.