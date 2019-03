UNDER 21, DI BIAGIO: "AL LAVORO CON MANCINI"

24/03/2019

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza alla vigilia dell'amichevole dell'Under 21 con la Croazia: "Stiamo cercando di trovare uno spazio intermedio tra adesso e l'ultima chiamata prima degli Europei per poter stare tutti insieme in una nazionale unica, Nazionale A più Under 21. E stiamo parlando io e Mancini, perché lui vuole valutare altri ragazzi dell'Under 21 e io ho bisogno comunque di stare con loro e seguirli. È una opzione ma è ancora da definire". Una data possibile per questo eventuale ritiro congiunto potrebbe essere cercata a maggio.