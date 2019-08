Debutto positivo per Alberto Bollini che oggi ad Ajdovscina, in Slovenia, per la prima volta sulla panchina della Nazionale Under 19, sconfigge i padroni di casa con un perentorio 4-2. L'Italia si fa subito aggressiva e con l'ariete orobico Roberto Piccoli apre le marcature al 17' e poi si ripete al 38' realizzando la sua doppietta personale. Poco prima della conclusione del primo tempo, sono gli sloveni a farsi avanti con Prelec che al 42' accorcia le distanze e dagli undici metri, 5' dopo il fischio della ripresa, segna la rete del temporaneo pareggio. Un sussulto d'orgoglio e la squadra Azzurra reagisce segnando al 78' il nuovo vantaggio con l'attaccante del Chievo Verona Pietro Rovaglia e calando a 2' dal termine, il poker della vittoria con l'interista Eddy Salcedo. Si conclude cosi' il primo raduno della Nazionale giovanile, primo appuntamento del programma di preparazione che porterà gli Azzurrini a disputare in Italia la prima fase di qualificazione agli Europei dal 13 al 19 novembre prossimi. Gli Azzurrini fanno parte del gruppo 6 insieme a Slovacchia, Cipro e Malta.