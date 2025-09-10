Under 18, Italia pareggia 0-0 in amichevole con la Croazia

Finisce a reti inviolate l'ultima partita del torneo amichevole in Croazia per la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo. Gli Azzurrini hanno chiuso con uno 0-0 contro i padroni di casa a Vrbovec, dopo aver vinto le prime due gare: 3-0 alla Corea del Sud all'esordio e 1-0 agli Emirati Arabi Uniti tre giorni fa. "Abbiamo fatto una buonissima partita, di ottimo livello - spiega il tecnico azzurro - concedendo pochissimo e giocando quasi sempre nella metà campo avversaria. Non era facile, perché la Croazia è una squadra molto fisica e organizzata. L'unico rimprovero che faccio ai ragazzi è di essere stati poco concreti, specchiandosi troppo. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le numerose occasioni che abbiamo creato, soprattutto quando saremo in competizioni ufficiali (il Mondiale Under 17 in programma dal 9 al 14 settembre, ndr)".