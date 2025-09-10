Logo SportMediaset
Calcio

Under 18, Italia pareggia 0-0 in amichevole con la Croazia

10 Set 2025 - 08:00

Finisce a reti inviolate l'ultima partita del torneo amichevole in Croazia per la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo. Gli Azzurrini hanno chiuso con uno 0-0 contro i padroni di casa a Vrbovec, dopo aver vinto le prime due gare: 3-0 alla Corea del Sud all'esordio e 1-0 agli Emirati Arabi Uniti tre giorni fa. "Abbiamo fatto una buonissima partita, di ottimo livello - spiega il tecnico azzurro - concedendo pochissimo e giocando quasi sempre nella metà campo avversaria. Non era facile, perché la Croazia è una squadra molto fisica e organizzata. L'unico rimprovero che faccio ai ragazzi è di essere stati poco concreti, specchiandosi troppo. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le numerose occasioni che abbiamo creato, soprattutto quando saremo in competizioni ufficiali (il Mondiale Under 17 in programma dal 9 al 14 settembre, ndr)". 

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

Max, da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

Napoli, è un super De Bruyne

Napoli, è un super De Bruyne

Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

