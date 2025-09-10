Spezia, Gazzoli: "Peggior bilancio di sempre ma proprietà solida"

"Chiuderemo il peggior bilancio della nostra storia nel 2025, e per quella dopo il presagio non è migliore. Ma abbiamo una proprietà solida e seria che ha sempre coperto tutto, e che ci permette di disegnare una visione di miglioramento. Non si sottrarranno mai alle loro responsabilità". Lo ha detto Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia Calcio, facendo il punto in conferenza stampa a quattro mesi dall'arrivo del nuovo proprietario, il finanziere di Boston Thomas Roberts. "Il club deve avere una visione e un futuro legato non solo ai risultati sportivi, ma anche alla continuità aziendale. Non posso dire sostenibile, perché nel calcio di sostenibile non c'è niente. Diciamo che si può sostituire qualsiasi dirigente, ma senza proprietà non si fa niente. L'indirizzo è provare a migliorare i risultati mantenendo la competitività della rosa". Inizio di campionato complicato sul campo, con un solo punto in due partite casalinghe e zero gol fatti. "Ci assumiamo le responsabilità dei risultati, con me c'è un gruppo di lavoro serio, professionale, affidabile. Conoscete la Serie B, è una brutta bestia, si parte sempre da zero. A oggi l'obiettivo è il mantenimento della categoria, che per me e per la proprietà è sempre il primo obiettivo. Se meriteremo di andare in Serie A lo dirà il campo". Per quanto riguarda le strutture, prossimamente sarà rivista l'estetica dello stadio Picco e presentato uno studio di fattibilità per rivedere la viabilità. "Entro la prossima estate il terzo campo al centro sportivo di Follo".