Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Spezia, Gazzoli: "Peggior bilancio di sempre ma proprietà solida"

10 Set 2025 - 10:02
© IPA

© IPA

"Chiuderemo il peggior bilancio della nostra storia nel 2025, e per quella dopo il presagio non è migliore. Ma abbiamo una proprietà solida e seria che ha sempre coperto tutto, e che ci permette di disegnare una visione di miglioramento. Non si sottrarranno mai alle loro responsabilità". Lo ha detto Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia Calcio, facendo il punto in conferenza stampa a quattro mesi dall'arrivo del nuovo proprietario, il finanziere di Boston Thomas Roberts. "Il club deve avere una visione e un futuro legato non solo ai risultati sportivi, ma anche alla continuità aziendale. Non posso dire sostenibile, perché nel calcio di sostenibile non c'è niente. Diciamo che si può sostituire qualsiasi dirigente, ma senza proprietà non si fa niente. L'indirizzo è provare a migliorare i risultati mantenendo la competitività della rosa". Inizio di campionato complicato sul campo, con un solo punto in due partite casalinghe e zero gol fatti. "Ci assumiamo le responsabilità dei risultati, con me c'è un gruppo di lavoro serio, professionale, affidabile. Conoscete la Serie B, è una brutta bestia, si parte sempre da zero. A oggi l'obiettivo è il mantenimento della categoria, che per me e per la proprietà è sempre il primo obiettivo. Se meriteremo di andare in Serie A lo dirà il campo". Per quanto riguarda le strutture, prossimamente sarà rivista l'estetica dello stadio Picco e presentato uno studio di fattibilità per rivedere la viabilità. "Entro la prossima estate il terzo campo al centro sportivo di Follo". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

I più visti di Calcio

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Pisa, Stengs: "Sono qui per riscattarmi"
10:02
Spezia, Gazzoli: "Peggior bilancio di sempre ma proprietà solida"
09:02
Calcagno: "Giocando troppe partite spettacolo ne risente"
08:00
Under 18, Italia pareggia 0-0 in amichevole con la Croazia
23:45
Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende