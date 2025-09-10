Pisa, Stengs: "Sono qui per riscattarmi"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta, il nuovo attaccante del Pisa Calvin Stengs racconta le motivazioni che l'hanno portato a scegliere l'Italia e la Serie A: "Ho sentito fiducia. L'anno scorso è stata tosta. Ho avuto tre infortuni, sono cambiati diversi allenatori, ho giocato poco. Sono qui per riscattarmi. Quando mi hanno illustrato il progetto non ho avuto difficoltà a dire sì. Voglio contribuire alla salvezza e dimostrare ai tifosi ciò che so fare. I miei punti di forza? Uno contro uno e passaggi". Sui suoi obiettivi stagionali, Stengs ha dichiarato: "Intanto punto alla salvezza col Pisa. Poi anche al ritorno in nazionale. L'ultima volta che ho giocato con l'Olanda ho segnato tre gol a Gibilterra. Era il 2023. È passato troppo tempo".