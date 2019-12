Un decennio di campioni: ecco la formazione della Serie A 2010-19

BEST UNDICI OPTA

Finisce l'anno, finisce il decennio. Tempo di bilanci (e di buoni propositi), dunque. E per quanto riguarda i primi, relativamente al calcio e alla Serie A in particolare, Opta (agenzia specializzata nella elaborazione dei dati spostivi) ha elaborato (tra le tante) anche una speciale classifica disegnando la "formazione tipo" del nostro campionato, i migliori ruolo per ruolo della Serie A 2010-2019: alcuni risultati quasi scontati, altri invece più sorprendenti. Non stupisce, allora, che tra i pali figuri Gigi Buffon o che in regia ci sia Andrea Pirlo. Sorprende forse di più (ma solo fino a certo punto) che in avanti, tra i tanti attaccanti che hanno militato nel nostro campionato, ci siano Di Natale e Gomez, così come in difesa, accanto alla conferma di Bonucci manchi invece Chiellini. Ma, tant'è, questa è la graduatoria. Discutibile, magari, ma basata su dati certi.

Ecco, dunque, la formazione prescelta, schierata secondo un classico 4-3-3, della Serie A 2010-19

Portiere: Buffon

Difensori: Maicon, Bonucci, Koulibaly, Alex Sandro

Centrocampisti: Vidal, Pirlo, Hamsik

Attaccanti: Gomez, Higuain, Di Natale

I DATI OPTA

BUFFON: Tra i portieri con più di due presenze nel decennio, Gianluigi Buffon è quello con la più alta percentuale di clean sheet (49% - 124 su 253) in Serie A.

MAICON: Maicon è uno dei tre difensori che ha creato più di 200 occasioni per i compagni di squadra in questo decennio in Serie A, giocando, però, almeno 96 partite in meno degli altri due (Florenzi e Pasqual).