Ultras, i consigli a Inzaghi e la paura di Skriniar: "Gli tremava la voce"

"Te la faccio breve Mister...ci hanno dato mille biglietti... Noi ci siam fatti due conti, ne abbiamo bisogno 200 in più per esser tranquilli... ma non per fare bagarinaggio mister (...) arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta". Lo si legge nell'ordinanza cautelare sul blitz contro gli ultras, che fa riferimento a intercettazioni del maggio 2023: Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro finito in carcere, chiede al telefono al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi biglietti per la finale di Champions League contro il City a Istanbul. Ma non solo. Ferdico e Mauro Nepi, altro ultras nerazzurro arrestato, vogliono parlare con Simone Inzaghi ad Appiano ma l'incontro salta. "No, aggressivo no, però gli dico Mister io ti voglio dire una cosa. Qua sei a Milano non sei in provincia, a me mi dispiace però devi iniziare a tirare fuori un attimo la garra. Qua sei a Milano, quando sei in 10 metti due punte. e lo ricordi Berlusconi".