Ulivieri: "Gattuso, De Rossi e Cannavaro nomi validi per Nazionale"

"Sono nomi tutti e tre validi, vista la carriera da calciatori e l'esperienza che hanno fatto con la nazionale. Quindi penso siano persone importanti. Sarà la federazione a valutare, ma sono figure di statura". Così Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori, commenta a LaPresse i rumors sul possibile approdo di uno tra i campioni del mondo del 2006 Rino Gattuso, Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro alla guida della Nazionale dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Sul mancato arrivo di Claudio Ranieri, invece, Ulivieri ha detto: "Io credo che il no sia stato della Roma, sicuramente si poteva pensare ad una conclusione diversa ma è nella logica delle cose che la società con cui uno ha un contratto possa decidere in tal senso. Ci vuole rispetto per le scelte".