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Ufficiale: Nicola nuovo allenatore del Venezia, ha firmato fino al termine della stagione 2027/28

Il tecnico piemontese prende il posto dell'esonerato Stroppa. L'esordio in panchina sabato contro il Napoli

14 Ott 2026 - 21:08
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Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Lo ha ufficializzato il club lagunare con un comunicato. Il tecnico piemontese, che prende il posto in panchina dell'esonerato Stroppa e che si era liberato dal contratto in essere con la Cremonese, ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2027/28. Nicola eredita una squadra ancora a zero punti in classifica dopo sei giornate di campionato. Prima dell'avventura in terra lombarda, terminata con un esonero lo scorso marzo, Nicola ha portato a termine alcune imprese storiche in fatto di salvezza, da Crotone a Salerno, passando per Empoli, Genoa e Torino. Anche con il Cagliari ha centrato l'obiettivo, seppure senza dover fare rimonte miracolose.

Contestualmente all'arrivo di Nicola, si uniscono allo staff tecnico anche Manuele Cacicia, in qualità di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, come preparatore atletico, e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri. "Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti - le prime parole di Nicola -. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva". "Da parte mia c'è un entusiasmo e una fame pazzesca - ha aggiunto - Ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l'obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l'aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente". Prima uscita per Nicola in panchina la sfida casalinga di sabato alle 15 con il Napoli di Max Allegri.

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