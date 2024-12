Ufficiale, Ciccio Caputo giocherà in Kings League

Ciccio Caputo si prepara al ritorno in campo. L'ex attaccante dell'Empoli, svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie A coi toscani, è infatti un nuovo giocatore della TRM Fc, club della Kings League presieduto dallo streamer Marzaa. L’ufficialità è arrivata nel giorno di Natale con un video postato sui social che vede protagonisti il presidente Marzaa e il direttore sportivo Just Rohn. "Ti ho preso l’attaccante, probabilmente il migliore della lega", spiega nella telefonata Rohn a Marzaa. “Mi sto già allenando, a fine gennaio sarò uno dei vostri” aggiunge Caputo.