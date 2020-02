Uefa, Michele Uva: "Stop al calcio solo se situazione precipita"

CORONAVIRUS

Oltre la contingenza e le decisioni già prese nell'immediato per fronteggiare il diffondersi del "coronavirus", in questi giorni ovviamente lo sguardo si posa anche un po' più in là, coinvolgendo anche manifestazioni programmate per l'estate, ad esempio, come le Olimpiadi di Tokyo 2020 o gli Europei di calcio, peraltro questa volta "itineranti" sul suolo continentale. A tal proposito si è espresso oggi Michele Uva, vicepresidente della Uefa. "Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare. Siamo in una fase d'attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare".

IL GIAPPONE SOSPENDE IL CAMPIONATO DI CALCIO FINO AL 15 MARZO

La J-League, massima serie del campionato di calcio giapponese, ha annunciato la sospensione di tutte le partite ufficiali fino al 15 marzo a causa dell'emergenza coronavirus. Lo stop riguarda 94 incontri che dovevano essere giocati fino a metà marzo, tra cui 27 della prima divisione. "Faremo del nostro meglio per collaborare", ha spiegato il presidente della J-League Mitsuru Murai in una conferenza stampa. Il campionato è scattato lo scorso fine settimana e si giocherà fino all'inizio di dicembre.

L'INTER RIMBORSA I BIGLIETTI PER IL MATCH CONTRO IL LUDOGORETS

FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità. Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00. La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo, termine massimo per produrre la documentazione fiscale dell'evento. Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione, alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni. In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.

CORONAVIRUS, POSTICIPATI I MONDIALI DI TENNIS TAVOLO IN COREA DEL SUD

I Mondiali di tennistavolo in programma in Corea del Sud sono stati posticipati a causa dell'emergenza coronavirus. La Ittf, Federazione internazionale Tennistavolo, ha annunciato di voler spostare la manifestazione, in programma a Busan dal 22 al 29 marzo al 21 al 28 giugno, un mese prima delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo che Busan ha registrato i suoi primi casi confermati di coronavirus la scorsa settimana, i funzionari della città e gli organizzatori della manifestazione hanno tenuto un "incontro di emergenza". Il nuovo calendario dei tornei potrebbe influire sulle competizioni del World Tour in Australia e Corea del Sud, attualmente in programma a giugno.

SOSPESE LE PRIME TAPPE DEL "PANINI TOUR UP 2020"

Le prime tappe del 'Panini Tour Up! 2020', l'iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine 'Calciatori 2019-2020', sono state al momento sospese in via cautelativa. E' quanto hanno deciso la Panini con il gruppo Intesa Sanpaolo, partner strategico della nuova raccolta, in seguito alla situazione Coronavirus. Nel prossimo weekend di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, la manifestazione avrebbe dovuto iniziare da Bari con la presenza di un coloratissimo 'villaggio' dove giocare, vincere premi e scambiare figurine per completare l'album. Negli stessi giorni, altre attività del tour erano previste anche in un centro commerciale di Verona e in quattro filiali di Intesa Sanpaolo a Genova, Cernusco sul Naviglio (Mi), Bologna e Reggio Calabria.