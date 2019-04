UDINESE, TUDOR: "PUNTI SALVEZZA DA PRENDERE IN ALTRI MATCH"

17/04/2019

"Avevamo troppe assenze e tanti problemi. Abbiamo dovuto giocare con tanti giocatori che non stavano bene, ma avevamo comunque voglia di fare. La Lazio è stata molto brava, ora dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla prossima con il Sassuolo". Così Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ha commentato la sconfitta contro la Lazio. "La quota salvezza si è alzata, dobbiamo accettarlo. Non era facile contro Roma e Lazio, ma abbiamo altre partite per guadagnare la salvezza. Oggi non è stata una grande prestazione, ma non c'è tempo per pensare perché sabato abbiamo un'altra partita importante". Sul rigore sbagliato da De Paul, Tudor ha concluso: "Mi dispiace perché con il 2-1 si riapriva la partita, ci sta di sbagliare i rigori ma lui ha grande qualità e continuerà a tirarli".