Udinese, Solet: "Sono pronto, in difesa gioco ovunque"

"Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare con la squadra. Questo periodo non è stato facile, ma abbiamo lavorato in maniera intensa. Sono felice che l'Udinese mi abbia dato fiducia e non vedo l'ora di scendere in campo per restituire ogni cosa che mi hanno dato fin dal mio arrivo". Sono le prime parole da giocatore dell'Udinese di Oumar Solet, 24 anni, difensore che si era svincolato a settembre dal Salisburgo, tesserato oggi dall'Udinese - con cui si allenava da tre mesi - e presentato in conferenza stampa Indosserà la maglia numero 28. Sarà a disposizione già dalla gara di domani sera a Verona. "Ho avuto tanti interessi da vari club, ma ciò che conta per me è chi ti vuole davvero e fa qualcosa per averti - ha spiegato la sua preferenza per il Friuli -. Ora sono qui, mi hanno dato molta fiducia e non vedo l'ora di iniziare". Circa la posizione in campo, il calciatore francese ha assicurato di poter occupare tutte le caselle della difesa: "Per me è uguale: al centro o terzino. Ho visto tante gare qui e credo che abbiamo una buona squadra e possiamo raggiungere grandi risultati in questa stagione. Abbiamo un buon ritmo in classifica, siamo noni ed è ottimo rispetto alla passata stagione. Voglio aiutare il gruppo al massimo, mi hanno accolto molto bene. Voglio essere un leader dentro e fuori dal campo per aiutare questo club per quanto possibile".