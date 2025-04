Ancora un infortunio al polpaccio in casa Udinese: dopo Sanchez e Zemura, le cui stagioni sembrano terminate in anticipo, anche Lorenzo Lucca ha rimediato un lieve trauma distrattivo al polpaccio sinistro. Il calciatore - informa una nota del Club friulano - sarà valutato settimana per settimana dallo staff sanitario. Si ipotizzano almeno dieci giorni di stop forzato: salterà le gare con Torino, Bologna e Cagliari, per poi sperare di rientrare nel match casalingo con il Monza.