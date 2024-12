Udinese, Runjaic: "Partita da pareggio, risultato giusto"

"È stata una partita da pareggio, che è il risultato corretto anche se avevamo conquistato il doppio vantaggio, dopo il quale purtroppo abbiamo mollato la presa troppo presto. Questo è comunque il nostro livello attuale, anche per quanto riguarda alcune amnesie difensive. Stiamo lavorando ma continuiamo a farne in molte partite. Non guardiamo solo alla fase difensiva ma anche a quella offensiva. Sono certo che il 2025 ci regalerà delle soddisfazioni". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il pareggio casalingo con il Torino. "Nonostante tanti alti e bassi siamo sulla strada giusta - ha precisato - avrei voluto vincere l'ultima gara dell'anno per dare soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi, che ci sostengono sempre con calore. Un finale all'assalto con Sanchez assieme a Thauvin e Lucca? Ho pensato che non fossimo ancora pronti", ha concluso.