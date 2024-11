UDINESE, RUNJAIC: "RIGORE NON DATO? FORSE IN TOSCANA CI SONO REGOLE DIVERSE"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaić non è del tutto soddisfatto dopo lo 0-0 con l'Empoli: "Non sono felice in toto della prestazione, ma del risultato sì. La squadra è cresciuta coi cambi, c'è bisogno di lavorare. Cambio tattico nella ripresa? Abbiamo più scelte, ci abbiamo pensato da diverse settimane ed è una possibilità. Questa è una opportunità per avere più potenza, quando necessario. La squadra è riuscita a creare più occasioni e ha portato benefici". Una battuta polemica dell'allenatore dei friulani anche sul rigore richiesto per un fallo di mano di Cacace in area: "Siete fortunati che non c'era Gianluca Nani qui. Ci è capitata una cosa simile a Venezia, rispetto la decisione dell'arbitro ma evidentemente ci sono regole diverse tra la Toscana e Venezia". Runjaić commenta anche il primo tempo, non positivo per l'Udinese: "Sì, loro giocano molto uomo contro uomo, uno contro uno. Lo sapevamo, siamo stati un po' troppo passivi senza riuscire a passare bene il pallone. Loro giocano aggressivi, ce lo aspettavamo, non è niente di nuovo. Nel primo tempo abbiamo avuto possesso ma non l'abbiamo sfruttato, nel secondo siamo migliorati e abbiamo preso il controllo della partita"