Udinese, Runjaic: "Lucca? Gerarchie chiare, le regole vanno rispettate"

Dopo la vittoria contro il Lecce, Kosta Runjaic è soddisfatto del risultato, ma non nasconde il suo disappunto per il comportamento di Lucca sul rigore che ha deciso la partita. "Abbiamo una gerarchia chiara. Thauvin è il nostro rigorista e Lucca ha preso la decisione di calciare in autonomia - ha spiegato il tecnico dell'Udinese che ha subito sostituito l'attaccante dopo il gol -. Non mi è piaciuta la discussione, sono stati a discutere molto tempo, così io ho preso la mia decisione di toglierlo". "Ha segnato un grande rigore e ci ha regalato una grande vittoria e siamo felici - ha aggiunto -. Ma ho dovuto prendere provvedimenti". "Non è la prima volta che due giocatori in una squadra litigano per la battuta di un calcio piazzato. Parleremo di questo in settimana e non ci saranno ulteriori conseguenze - ha proseguito -. Non mi piace che non si rispettino le regole".