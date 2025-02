Udinese, Runjaic gela Pafundi: "Non può giocare dall'inizio, ci sono ragazzi con più esperienza"

Il talento di Simone Pafundi rimane fuori discussione, eppure Kosta Runjaic non vede il giovane azzurro come un titolare per l'Udinese. Il tecnico biancoceleste ha spento ogni speranza durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Lecce: "E' un grande talento, è ancora giovane, deve ancora allenarsi. Deve assorbire tutto, tutte le informazioni che gli diamo dentro e fuori dal campo. Può prendere esempio e imparare dai giocatori più esperti. Credo che proprio questa disponibilità a imparare sia un fattore fondamentale, può migliorare anche fisicamente e per questo c'è bisogno di allenamenti anche individuali. Ad oggi non può giocare dall'inizio, giocherebbe magari bene ma ci sono ragazzi con più esperienza. Lui però è sulla buona strada, abbiamo visto che ha un grande talento, ma quello è una cosa, il carattere è un altro aspetto - ha spiegato Runjaic -. A volte si fallisce proprio quando si ha poca pazienza, si possono prendere decisioni che non fanno bene alla sua carriera. Farà un grande salto in avanti nel tempo, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare la resilienza. Poi sicuramente accumulerà i suoi minuti, magari arriveremo al punto in cui giocherà dall'inizio, siamo però ancora nella fase di osservazione. Siamo soddisfatti di come si allena, è molto concentrato, stiamo lavorando proprio sui dettagli".