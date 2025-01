Udinese, Runjaic: "Dobbiamo avere il fuoco dentro per battere Venezia"

"Abbiamo lavorato duramente, domani vogliamo una squadra che dà tutto sin dal primo minuto, cosa che non ho visto contro la Roma. Abbiamo fatto una prestazione solida, ma nei giocatori non ho visto il fuoco dentro, cosa necessaria soprattutto quando si gioca in casa. Domani dobbiamo vincere, anche il Venezia vuole farlo, e dobbiamo metterci nelle condizioni di poterlo fare. Come? Con la mentalità, con la volontà, mettendoci il giusto spirito dal primo minuto; se lo faremo disputeremo una buona partita". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic presentando in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Venezia. "Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà, loro sono penultimi ma sappiamo che possono essere pericolosi, la partita di andata è un avvertimento. Dobbiamo mantenere la coesione e dare tutto, metterci passione sin dall'inizio, questo è quello che mi auspico - ha proseguito - Infortuni come quello di Touré capitano nel calcio, domani mancherà anche Karlstrom, che in questi mesi è diventato un leader della squadra ed è un giocatore affidabile, che offre sempre buone prestazioni. Era prevedibile che prima o poi potesse essere assente e qualcuno dovrà sostituirlo, ma indipendentemente dal modulo e dagli interpreti domani dovremo avere il fuoco dentro, non ci sono scuse. Contro la Roma non ho visto la reazione che volevo e non lo dico per il risultato, la Serie A è un campionato difficile e se non si è concentrati, se si corre un po' di meno, ogni partita diventa pericolosa".