Udinese, Karlström sfida la Juve: "All'andata erano un po' troppo nervosi"

Jesper Karlström non ha intenzione di lasciare nulla al caso in vista della sfida contro la Juventus in programma nella serata di domenica 17 maggio. Il centrocampista dell'Udinese ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Forse non meritavamo di perdere alcune delle ultime partite, ma ci siamo guadagnati questa posizione. Quello italiano è un campionato complesso e competitivo, in ogni stadio c’è una bolgia incredibile. San Siro è emozionante, tra quelli che colpiscono di più ci metto anche il Maradona. Ma nessuno batte Marassi - ha raccontato il giocatore svedese -. All’andata abbiamo perso 2-0, ma con tante occasioni. Hanno ottimi giocatori, ma sono sincero: quando li abbiamo affrontati erano un po’ troppo nervosi. Giocatori? Mi piacciono molto Thuram e Locatelli. Ce la giocheremo a viso aperto".