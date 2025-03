Jaka Bijol ha le idee chiare. La sua Udinese si appresta ad affrontare l'Inter a San Siro con nulla da perdere e tanta voglia di impressionare: "Quattro anni fa in casa ho battuto Handanovic, idolo per noi sloveni. Ripetermi a San Siro sarebbe un sogno. Sarà tosta contro una delle migliori squadre d'Europa. Ma siamo in un buon momento, possiamo fare punti ovunque", ha detto il difensore centrale dei friulani in una lunga intervista rilasciata a Repubblica.