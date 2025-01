Ucraina, Shevchenko: "Sport è un'arma in più per mettere pressione"

Se la pace in Ucraina dipende dalla Russia? "Loro hanno iniziato e solo loro possono decidere di fermarsi. La verità è che il mondo intero può agevolare la fine della guerra mettendo più pressione alla Russia. Troppo spesso ci si dimentica che noi in questa situazione ci siamo trovati. Aggrediti". Lo dice in un'intervista a La Stampa Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina e consigliere di Zelensky. "Possiamo solo continuare a combattere e cercare sostegno - prosegue l'ex calciatore del Milan e della nazionale ucraina - Molte cose si stanno muovendo proprio in questi giorni, c'è un nuovo presidente americano e sappiamo che sta spingendo per mettere una fine a questo massacro. Restiamo in ascolto, di certo vogliamo essere al tavolo di ogni singola trattativa. Dobbiamo essere presenti, perché si tratta di noi. Sappiamo che molti Paesi hanno intenzione di aiutarci e che ora è una fase delicata. All'Ucraina mancano tante cose ma non la pazienza, siamo diventati bravissimi a non farci divorare dall'ansia". "Il nostro compito è dare attenzione, trovare soluzioni, ognuno nel proprio merito. Io posso mettere pressione. Lo sport può riuscirci perché non è fuori dalla politica ne è un parte integrante", aggiunge Sheva, specificando che "il primo anno è stato un vicolo buio, poi il calcio ha persino aiutato, lo sport in generale può fare tantissimo è un'arma in più".