U18 al lavoro a Novarello, 3/11 esordio mondiale con Qatar

È iniziata ieri, a Novarello, la marcia di avvicinamento della Nazionale Under 18 al Mondiale Under 17, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Gli Azzurrini di Massimiliano Favo sono arrivati in mattinata e nel pomeriggio hanno sostenuto la prima seduta di allenamento sul campo 4, in un clima di grande entusiasmo e concentrazione. Oggi, invece, il programma prevede una doppia seduta - mattina e pomeriggio - per intensificare la preparazione in vista dell'esordio nel Gruppo A contro i padroni di casa del Qatar lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane) sul campo 7 dell'Aspire Zone di Doha. Successivamente l'Italia affronterà i pari età della Bolivia giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane) e il Sudafrica domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane), rispettivamente sui campi 3 e 9. Accederanno ai sedicesimi di finale, previsti per il 14 e 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, andranno in scena il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono fissate per il 24 novembre. La finale per il 3° posto e la finalissima sono previste per giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell'Aspire Zone di Doha.