"Stiamo costruendo una squadra forte". È questo il messaggio lanciato ai tifosi dal tecnico dell'Udinese Igor Tudor nel ritiro in Carinzia a Sankt Veit, con l'invito a essere "tranquilli e fiduciosi". "Quando arriveranno le partite serie e quando saremo tutti, l'Udinese ci sara'", ha promesso in occasione del media day organizzato dalla società per presentare alcuni dei nuovi arrivati in bianconero: Mato Jajalo e Rodrigo Becao.