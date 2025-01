Trofeo Mondiale per club in Italia, il 2/2 arriva all'Allianz Stadium

Dopo aver preso il via a New York, lo scorso 16 gennaio, e dopo le tappe che hanno coinvolto i tifosi di Benfica, Atletico Madrid, Manchester City e Porto, il Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025 arriva in Italia, a Torino, nel weekend del 1-2 febbraio. In occasione della partita Juventus-Empoli, in programma domenica 2 febbraio alle ore 12.30, in esclusiva su Dazn, Maurizio Scanavino, Ceo di Juventus e Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia poseranno insieme al Trofeo realizzato da Tiffany & Co., che sarà esposto nell'atrio dell'Allianz Stadium dove i tifosi bianconeri saranno i primi in Italia a poterlo immortalare. Non solo, anche i tifosi connessi da casa per seguire il pre-partita, potranno vederlo insieme alla squadra di Dazn e l'Head of Football Institutional Relations di Juventus Giorgio Chiellini che avrà l'onore di presentarlo ufficialmente. Dazn, broadcaster esclusivo per il torneo e unica piattaforma di live streaming sportivo ad avere una reale portata globale, trasmetterà in diretta tutte le 63 partite del Mondiale per Club Fifa 2025, anche in modalità gratuita, garantendo un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio di tutto il mondo.