Trezeguet: “Tudor mi piace, lui capisce il mondo Juve”

“Piano piano la Juve sta cercando di tornare protagonista, riesumando quella mentalità bianconera del ‘vincere è l’unica cosa che conta’” così David Trezeguet ai microfoni di Tuttosport ha analizzato il percorso della nuova Juve targata Igor Tudor al Mondiale per Club. “Si sono qualificati agli ottavi in anticipo approcciando bene contro Al Ain e Wydad Casablanca. Hanno dimostrato di essere una squadra solida e segnato tanti gol. Mi pare di vedere un’altra mentalità, City a parte. Il vero Mondiale per la Juve inizia adesso con la fase a eliminazione diretta, dagli ottavi sarà un’altra avventura. Tudor mi piace perché capisce il mondo Juve. Ha portato cambiamenti importanti, cosa che a inizio stagione non aveva fatto Thiago Motta. Mi sembra che i giocatori abbiamo subito capito il suo pensiero e soprattutto il suo modo di lavorare. Questo percorso al Mondiale potrebbe essere importante per tutto ciò che verrà dopo”.