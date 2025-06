Corradi saluta la Nazionale: "8 anni di amore e passione"

“È qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione, di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro. Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola, rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri…sempre".