Ternana, Bandecchi: “Interesse di una società quotata in borsa per il club”

La Ternana è in vendita e già nei prossimi giorni potrebbe passare di mano. A confermarlo è stato il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi ai microfoni di Tag24: "Ho sentito in giro cose sbagliate. La verità è che stiamo lavorando per tentare di fare in modo che la Ternana abbia una normale gestione e non abbia sbandamenti di nessun genere e di nessun tipo. L'attuale proprietà, momentaneamente, sta garantendo tutto ciò che è necessario per il sostentamento del club. Ci sono degli interessamenti grazie all'azione portata avanti in questa fase. È arrivata la manifestazione di interesse di una società quotata in Borsa, con oltre cento milioni di euro di fatturato e ottima capitalizzazione. Il management sta valutando con molta serietà e lavorando sui numeri in maniera assidua per decidere di entrare nel capitale della Ternana Calcio"