Tra calcio e solidarietà: il "Quarenghi" e la "Dream Cup Emiliano Mondonico" con il Congo ospite d'eccezione

Una edizione sempre più internazionale. Anzi, intercontinentale! Stiamo parlando della Coppa Angelo Quarenghi, il torneo di calcio giovanile categoria Under 14 dedicato alla memoria di Angiolino Quarenghi (medico della Grande Inter ed anima della Clinica d’eccellenza ancor oggi attiva a S.Pellegrino), giunto quest'anno alla sua 13esima edizione. Perché sempre più intercontinentale? Perché la novità dell'edizione che prende il via giovedì 22 agosto a San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme (provincia di Bergamo, nel cuore della Val Brembana) è la partecipazione della formazione nazionale giovanile africana del Congo Brazzaville, accompagnata dal viceministro dello sport Jacques Gambou, dal nipote Akiana Aymard (manager e consulente sportivo) e da Fabrizio Cesana, coordinatore tecnico della nazionale.

A San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme, da giovedì (con la partita inaugurale tra Congo e Milan) fino a domenica (giorno delle finali), presenti dunque la nazionale africana, i rossoneri (detentori del trofeo), Salisburgo e Albinoleffe (girone A),Tottenham, Atalanta, Cremonese e Renate (girone B), Juventus, Lazio, Helsinki e Virtus Bergamo (girone C), Inter, Lugano, Torino e Rappresentativa Val Brembana (girone D). A fianco del torneo principale, sempre il 22 agosto, è in programma anche un esangolare femminile con Juventus, Atalanta, Inter, Cremonese, Brescia e Monza, mentre sabato 24 agosto alle ore 10.00 presso lo stadio di San Pellegrino Terme ci sarà la seconda edizione del torneo di calcio a 7 dedicato ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale alla memoria dell'allenatore di Rivolta d'Adda Emiliano Mondonico "Dream Cup Emiliano Mondonico" con la partecipazione del Novara For Special, squadra vincitrice del campionato di quarta categoria-calcio e diversa abilità. Il calendario completo delle partite e degli eventi collaterali è consultabile sul sito coppaquarenghi.com.