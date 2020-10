Totti guarda... Francesco. In sala con parenti e amici per il suo docufilm da record  

SERATA SPECIALE

Una serata particolare per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma si è goduto un po' di relax dopo questi ultimi giorni difficili per la scomparsa dell'amatissimo papà Enzo guardando il docufilm dedicato alla sua carriera "Mi chiamo Francesco" in una sala riservata di un cinema di Roma. Alla proiezione privata della pellicola, che rimarrà nelle sale oltre i tre giorni inizialmente previsti dopo esser stata presentata al Festival del Cinema, c'erano amici e parenti. Una trentina gli invitati: dal figlio Cristian al fratello Riccardo, passando per tanti amici storici come Vincent Candela e Guido Nanni, ex preparatore dei portieri della Roma.

Il docufilm "Mi chiamo Francesco" è stato un grande successo incassando in tre giorni 592.000 euro e portando in sala, in tempi di Covid, oltre 55mila spettatori. Sempre numeri da fuoriclasse anche fuori dal campo. Proprio per la morte del padre, Totti aveva disertato la Festa del Cinema e le attività per il pubblico e per la stampa legate al documentario.