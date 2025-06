Totti su Immobile: “Sarebbe un gran colpo per il Bologna”

Il Bologna si prepara ad accogliere Ciro Immobile, che nei prossimi giorni firmerà il contratto che lo legherà in rossoblu per la prossima stagione. Nel corso dell’Illumia Padel Club al Country Club di Castenaso, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato proprio del possibile arrivo di Immobile al Bologna: “Sarebbe veramente un gran colpo. Quando parliamo di Ciro, parliamo di uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano. È reduce da un anno nel campionato turco, ma penso che possa ancora dire la sua nel nostro campionato. Potrà essere sicuramente un buon rincalzo per il Bologna, o forse anche qualcosa in più”.