Al Hilal, Inzaghi: "Guardiola il miglior allenatore degli ultimi 25 anni"

Simone Inzaghi e il suo Al Hilal sognano il colpaccio negli ottavi del Mondiale per Club contro il Manchester City. L'ex allenatore dell'Inter ha parole al miele per Pep Guardiola: "Credo che ogni allenatore che inizia ad allenare possa vedere Guardiola come fonte d'ispirazione. C'era il calcio prima di Guardiola e dopo Guardiola. Ha sviluppato una nuova filosofia calcistica. Credo che sia il miglior allenatore che abbiamo avuto negli ultimi 25 anni". Sulla sfida: "Il Manchester City gioca un calcio di livello mondiale e ha un ottimo possesso palla. Penso che stiamo parlando di una delle migliori squadre al mondo. Hanno vinto tutte e tre le partite della fase a gironi, quindi la condizione della loro squadra è davvero impressionante. Abbiamo cercato di prepararci al meglio e siamo consapevoli che questa è un'opportunità per crescere e cercheremo di dare il massimo contro un grande avversario".