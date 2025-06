Flamengo, Filipe Luis: "Bayern più forte, ha meritato di passare"

L'allenatore del Flamengo, Filipe Luis, analizza in conferenza stampa l'eliminazione dal Mondiale per Club. "È semplice, sono superiori a noi, sono più forti di noi e meritavano di vincere, meritavano di passare il turno - ha ammesso il brasiliano -. Questa è la mia opinione. Per quanto riguarda la partita, abbiamo commesso un errore nel modo in cui abbiamo gestito la palla, che ha portato ai gol. Se avessimo scelto un approccio diverso, forse i gol sarebbero arrivati ​​in altri modi. Il Bayern è un avversario che ti costringe a commettere errori a prescindere dal modo in cui giochi".