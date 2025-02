Totti si dà all'immobiliare, sarà advisor per Major Developers

Francesco Totti diventa immobiliarista. Nuova avvenura per l'ex capitano della Roma, che attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato il suo nuovo impegno come Brand Advisor di 'Major DeveloperS'. "Il progetto 'Manta Bay' in Ras Al Khaimah, con la prima Sky Beach al mondo, è davvero straordinario - scrive Totti - Questa è una nuova sfida per me, e sono sicuro che con la migliore compagnia di Real Estate negli UAE raggiungeremo grandi traguardi insieme. Sono pronto a portare la mia passione e la mia energia in questo nuovo progetto".