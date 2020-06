Totti a caccia di talenti in Inghilterra con la sua Soccer School Academy

Francesco Totti, nella sua nuova vita calcistica in veste di procuratore dopo il suo addio alla Roma, è a caccia di talenti. Non solo in Italia. E proprio con questo scopo è nata recentemente, come scrive Il Messaggero, la 'Totti Soccer School Academy', una rete di scuole calcio per la formazione di possibili campioni del futuro. Che sbarca in Inghilterra attraverso la User Companies Ltd di Crawley, a 45 km da Londra. L'accordo prevede il diritto di prelazione sui giovani calciatori per proseguire il processo di crescita all'interno dei gruppi della Totti Soccer School, dall'Under 16 fino alla prima squadra.