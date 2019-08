A partire dalle ore dieci di questa mattina scatta la corsa al biglietto per Torino-Wolverhampton di giovedì sera. Quasi scontato il tutto esaurito, dall’Inghilterra hanno bloccato da giorni l’intero settore ospiti (1500 posti. I prezzi variano dai 20 euro per le curve, ai 190 per la Tribuna Grande Torino. Nel mezzo ci sono i 30 euro per i Distinti, i 35 per la Tribuna e gli 80 per le poltroncine. Gli under 16 pagano la metà in tutti i settori. La tifoseria granata può scatenarsi subito. La società ha infatti concesso una giornata di prelazione per chi ha acquistato il nuovo abbonamento al campionato entro il 14 agosto. Ma i posti non assegnati agli abbonati vanno in vendita da subito attraverso i circuiti abilitati di VivaTicket.