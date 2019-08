"La prossima per noi è una partita importante, che dobbiamo vincere, ed è per questo che stiamo lavorando forte". A due giorni dalla sfida di Europa League contro il Soligorsk, Alex Berenguer racconta a Torino Channel l'emozione di tornare a giocare al Grande Torino. "Giocare davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio, è molto emozionante. Speriamo di fare ancora meglio", dice lo spagnolo. Quella di giovedì sarà la prima partita dei granata nel loro stadio, indisponibile contro il Debrecen, affrontato al Moccagatta. "La pressione ci fa stare concentrati - dice a proposito dell'attesa - questo fa bene alle nostre prestazioni". Soffiato al Napoli la scorsa estate, il giocatore ha convinto Mazzarri, che ne apprezza la duttilità: "Ho giocato in diversi ruoli, mezzala solo a Torino, mi piace molto cosi' sono versatile - spiega - Il mister non ti lascia mai tranquillo e grazie a lui sono piu' maturo, abbiamo un ottimo rapporto". La stagione è agli inizi, ma Berenguer ha già le idee chiare su quali sono gli obiettivi: "Devo migliorare l'aspetto fisico, sto lavorando in palestra e tra qualche mese si vedrà il risultato - conclude - Mi piacerebbe fare più gol per aiutare la squadra. Punto quest'anno ad arrivare a 10 gol".