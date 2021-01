Torino, è ufficiale l'esonero di Giampaolo

TORINO

Salta un'altra panchina in Serie A: Marco Giampaolo è stato esonerato dal Torino. La decisione di Cairo è arrivata dopo il pareggio contro lo Spezia con i granata terzultimi in classifica con soli 13 punti frutto di due vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Ora per il Toro è pronto Davide Nicola, esperto di salvezza, e il suo ingaggio sarà ufficiale nelle prossime ore dopo la rescissione con il Genoa.

IL COMUNICATO DELL'ESONERO

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata.

PRONTO L'INGAGGIO DI NICOLA

Una volta ufficializzato il suo ingaggio, Nicola diventerà il 14esimo allenatore della gestione Urbano Cairo al Torino, iniziata nel 2005/06. L’ex tecnico del Genoa, che firmerà un contratto fino al termine della stagione con rinnovo in caso di salvezza, è il quarto allenatore a sedere sulla panchina granata in meno di un anno: a febbraio 2020 infatti ci fu l’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Moreno Longo, poi in estate l’ingaggio di Giampaolo e ora Nicola. Dei 13 allenatori che fin qui si sono seduti sulla panchina del Torino sotto la gestione Cairo, quello durato di più è stato Gian Piero Ventura (2011-16).