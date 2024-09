Torino, Belotti a Superga con la famiglia: prima volta per la piccola Benedetta

Andrea Belotti è tornato a Superga. L'ex capitano del Torino, approfittando della pausa per le nazionali, si è concesso una giornata in famiglia per visitare la basilica e i luoghi della memoria della tragedia del 4 maggio 1949. In una storia, postata su Instagram dalla moglie Giorgia Duro, si vede l'attaccante del Como tenere in braccio la figlia più piccola, Benedetta, e mostrarle i nomi dei calciatori del Grande Torino incisi sulla lapide commemorativa. Belotti, 7 stagioni al Toro tra 2015 e 2022, ha dimostrato quanto sia ancora forte il suo legame con i colori granata.