Il Torino ricorda Ezio Bosso: "Come dicevi tu 'del Toro si nasce'"

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la morte di Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale, non poteva mancare quello del Torino, di cui era grande tifoso. “Torinista ci nasci, è un qualcosa di genetico” disse in un'intervista a Propaganda Live dello scorso ottobre, solo un mese dopo l'addio alle scene a causa della sindrome neurodegenerativa che lo aveva colpito nel 2011. "Addio Ezio Bosso. Grande artista, splendida persona e orgoglioso tifoso del Toro. Perchè - come dicevi tu - 'del Toro si nasce'" il tweet del club granata.